Пискуну не понравилась критика Ющенко?

Генеральная прокуратура Украины выполняет свои функции в соответствии с законодательством и не намерена угождать политикам.

Об этом говорится в заявлении коллегии Генеральной прокуратуры Украины, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что в последнее время отдельные политики стали делать заявления о якобы ненадлежащей деятельности прокуратуры.

Учитывая это, коллегия ведомства заявляет, что Генеральная прокуратура Украины обеспечивает выполнение возложенных на нее функций в строгом соответствии с требованиями Конституции и законов Украины и не намерена угождать этим политическим деятелям в их попытках удовлетворить свои амбиции.

Деятельность органов прокуратуры, как это и предусмотрено законом, направлена на всестороннее утверждение верховенства закона, укрепление правопорядка и ставит перед собой задачу защиты общественного и государственного строя, основ демократического устройства государственной власти, социально-экономических, политических, личных прав и свобод человека и гражданина от неправомерных посягательств, отмечается в документе.

Прокуратура реагирует на факты нарушений законов, в том числе совершенных судьями, органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, досудебное следствие. Любые противоправные действия или акты неотвратимо влекут за собой прокурорское реагирование, а виновные в их совершении должностные лица привлекаются к дисциплинарной, а при наличии оснований, и уголовной ответственности.

В то же время коллегия ведомства обращает внимание на то, что, в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре», Генеральная прокуратура Украины осуществляет свои полномочия независимо от каких-либо органов государственной власти, должностных лиц, а также решений общественных объединений или их органов. Вмешательство органов государственной власти, должностных лиц, общественно-политических организаций в деятельность прокуратуры по надзору за соблюдением законов или при проведении досудебного следствия запрещено.

Более того, влияние в любой форме на работника прокуратуры с целью помешать исполнению им служебных обязанностей или добиться неправомерного решения влечет за собой ответственность, предусмотренную законом, подчеркивает коллегия Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что ожидает более эффективной работы от генерального прокурора Святослава ПИСКУНА, в том числе реагирования на действия Центральной избирательной комиссии и Кабинета Министров.

«Мне трудно предположить, что генеральный прокурор до сегодняшнего дня не может отреагировать на безответственные действия будь то ЦИК, или правительства по обеспечению проведения честных выборов. Мы об этом с генеральным прокурором говорили несколько дней назад, когда он собирал свидетельства с вице-премьеров и некоторых государственных служащих, но эта работа, я считаю, недостаточно проведена», - сказал он.