Школа танца Чапкиса презентует танцевальные вечера

25 мая в 20:00 совместно с шоу-пространством Скай Холл (ул. Маршала Малиновского 24/10, 4 этаж РЦ «Дивосвіт») Школа танца Чапкиса презентует новый долгосрочный проект – танцевальные вечера.

Во время презентации нового проекта Григорий Николаевич Чапкис проведет блиц – мастер класс и представит ведущие направлений своей Школы: клубные латиноамериканские танцы, восточные танцы, бродвейский джаз, аргентинское танго, фламенко, хип-хоп, брейк-данс и бальные танцы.

Ведущими вечера будут – Тина Кароль и Григорий Чапкис.

Кроме этого вас ждет еще множество сюрпризов, среди которых и специальный подарок для гостей – выступление Тины Кароль. Продолжительность программы 3 часа, после которой – «Dance party» – танцевальная вечеринка с лучшими DJ –ями в ритмах танцевального вечера.

Умеющие танцевать – готовьтесь! Ждем вас на первом танцевальном вечере!

Форма одежды – праздничная и очень праздничная!

Стоимость билета – 200 грн.

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