В Крыму на выходные объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС Украины объявило штормовое предупреждение в регионе на ближайшие три дня из-за возможного ухудшения погодных условий.

«25-27 февраля в Крыму ожидается мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и метель, на дорогах - гололедица», - говорится в пресс-релизе ведомства, которым располагает УНИАН.

Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, на побережье и в акватории Черного и Азовского морей - до 25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до нуля, днем - 0-5 градусов тепла.