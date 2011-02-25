Сумской горсовет выделил землю под строительство храма УПЦ КП

"За" 62 депутата

Сумской городской совет дал разрешение на разработку проекта землеустройства участка под строительство православного храма на площади Пришибской. Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению сессии Сумского горсовета земельный участок площадью 0,2 га выделен под строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы УПЦ Киевского Патриархата. За это решение проголосовало 62 депутата горсовета.

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