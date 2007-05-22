Или паритет акционеров восстановится, или Кременчугский НПЗ ”умрёт от старости”

До тех пор, пока не возобновится паритет между украинскими и татарстанскими акционерами по управлению ЗАО "Укртатнафта" (г. Кременчуг, Полтавская обл.), инвестиции в модернизацию Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) идти не будут. Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил директор научно-технического центра «Психея» (г. Киев) Сергей САПЕГИН.

По его словам, отдельное поручение первого вице-премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА (№21142/0/1-07 от 10 мая 2007 года), согласно которому НАК "Нафтогаз Украины" обязана воздержаться от участия в общем собрании акционеров ЗАО “Укртатнафта”, которое назначено на 23 мая 2007 года, устраивает татарстанских акционеров компании.

"Эта ситуация устраивает татарскую сторону. Конечно, исключать возможность приостановки работы завода нельзя, но не думаю, что это - наиболее возможный сценарий развития событий", - сказал он.

При этом он добавил, что, "скорее всего, завод и далее будет работать как работал. В тоже время инвестиции в модернизацию идти не будут до тех пор, пока не определится единый собственник предприятия. Следовательно, предприятие будет работать либо до физического износа оборудования, либо до момента потери конкурентоспособности продукции".

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, согласно отдельному поручению первого вице-премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА (№21142/0/1-07 от 10 мая 2007 года) НАК "Нафтогаз Украины" обязана воздержаться от участия в общем собрании акционеров ЗАО “Укртатнафта”, которое назначено на 23 мая 2007 года. Кроме того, этим же документом Н.АЗАРОВ поручил руководителям Минэкономики, Фонда государственного имущества, Минтопэнерго, Минфина, Минюста, Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» в двухнедельный срок подготовить проект решения правительства о передаче в непосредственное управление Кабинета Министров пакета акций ЗАО “Укртатнафта” в размере 43,054% уставного фонда.

21 мая НАК «Нафтогаз Украины» заявила о монополизации татарстанскими акционерами ЗАО «Укртатнафта» права на управление Кременчугским НПЗ и потребовала восстановления паритета акционеров по управлению предприятием. Компания считает, что восстановление баланса в управлении ЗАО «Укртатнафта» будет содействовать повышению эффективности работы Кременчугского НПЗ, привлечению инвестиций для модернизации производственных мощностей и повышению государственного влияния на рынок нефтепродуктов Украины.

22 мая министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» не будет принимать участия в общем собрании акционеров ОАО «Укртатнафта», которое назначено на 23 мая.

Напомним, что акционеры ЗАО «Укртатнафта» планируют 23 мая на общем собрании рассмотреть вопрос о распределении прибыли за 2006 год. В повестке дня собрания - отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании в 2006 году, отчеты ревизионной комиссии и наблюдательного совета, утверждение баланса, отчет о финрезультатах с учетом выводов ревизионной комиссии и аудиторской проверки, а также вопрос о внесении изменений в состав органов управления и контроля.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

В 2006 году «Укртатнафта» сократила чистую прибыль на 82,57%, или на 96,788 млн. грн., по сравнению с 2005 годом, - до 20,432 млн. грн.

В 2006 году «Укртатнафта» увеличила переработку нефти на 5,3%, по сравнению с 2005 годом, до 6,311 млн. тонн.

43,054% акций «Укртатнафты» принадлежат государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 8,336% - компании AmRuz Traiding AG (Швейцария), которая, в свою очередь, контролируется «Татнефтью». SeaGroup International plc. владеет 9,96% акций «Укртатнафты». 1,2% владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».