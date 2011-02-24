Виза в Польшу с 1 марта подешевеет

Польские власти с 1 марта этого года уменьшают оплату за выдачу национальных виз для граждан Украины до 20 с 35 евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши.

«С 1 марта Польша в одностороннем порядке уменьшает консульскую оплату за рассмотрение документов на выдачу национальной визы для граждан Украины, то есть с 35 до 20 евро”, - сказал представитель пресс-службы министерства.

Собеседник агентства отметил, что украинцы смогут платить меньшую цену за национальную визу независимо от того, в какой стране они подают документы на получение этого типа визы.

Представитель министерства также сказал, что владельцы выданных по меньшей цене национальных виз будут иметь такие же права, как и те, кто получал национальную визу на предыдущих условиях.

По его словам, это также касается правил перемещения в объединяющей сегодня 25 государств Шенгенской зоне, в которую Польша вступила в конце 2007 года.

„Не будет никаких изменений относительно стран, в которые с визами по новым ценам можно будет путешествовать”, - сказал представитель польского МИД. (С 5 апреля 2010 года вступил в силу Новый визовый кодекс Евросоюза, согласно которому, владельцы долгосрочных национальных виз (свыше 3 месяцев) могут находиться в других государствах Шенгенской зоны до трех месяцев каждые полгода – УНИАН).

Пресс-служба министерства отметила, что пока не имеет данных о количестве выданных польскими консульствами виз в 2010 году, в том числе в Украине.

Как сообщал УНИАН, Польша в 2009 году увеличила выдачу виз украинцам на 20% - до 440 тысяч, из которых более 65% были краткосрочными (до трех месяцев пребывания).

Справка УНИАН В 2008 году Польша из-за ужесточения визовых правил в связи со вступлением страны в Шенгенской зону сократила выдачу виз в Украине на рекордные 40% - до 350 тысяч.

Польские власти ввели визовый режим для украинцев осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, но выдавали их до 2008 года бесплатно и по очень либеральным правилам.

Поляки могут посещать Украину без виз до 90 дней в год, а если планируют находиться дальше, должны получить долгосрочную визу, которая, в зависимости от вида, стоит от 60 до 240 долларов.