Пискун проведет следственный эксперимент в бывшем кабинете Кучмы

Генеральная прокуратура намерена провести следственный эксперимент в Секретариате Президента в кабинете бывшего главы государства Леонида КУЧМЫ по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в письме генпрокурора Святослава ПИСКУНА к докладчику ПАСЕ по делу Гонгадзе Сабине ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРЕНБЕРГЕР, которое имеет в своем распоряжении "Украинская правда".

"По делу необходимо выполнить такие следственные действия как воспроизведение обстановки и обстоятельств события с участием свидетеля по этому делу МЕЛЬНИЧЕНКО, провести экспертизы записей, полученных по результатам указанного воспроизведения и записей, сделанных свидетелем в 2000 году в кабинете Президента Леонида КУЧМЫ", - говорится в письме С.ПИСКУНА.

По словам генпрокурора, такие действия планируется провести в мае-июне 2007 года.

С.ПИСКУН подчеркнул, что для проведения таких действий "должны быть привлечены международные эксперты".

Он попросил докладчика ПАСЕ подобрать группу международных экспертов по вопросам идентификации записывающих устройств и идентификации голоса и вещания на русском и украинском языках.

Ранее С.ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРЕНБЕРГЕР предлагала оказать помощь в организации экспертизы международными экспертами записей и записывающих устройств, которые находятся у экс-майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Она также предлагала, чтобы до проведения экспертизы Генпрокуратура провела следственный эксперимент воссоздания обстоятельств записывания в подлинной среде бывшего кабинета Л.КУЧМЫ с участием тех лиц, чьи разговоры были якобы записаны.

В настоящее время в кабинете Л.КУЧМЫ размещен глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.