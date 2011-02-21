В Киеве горел супермаркет

В Голосеевском районе Киева пожар повредил здание супермаркета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Киеве.

Вызов о пожаре на проспекте Науки, 8, поступил сегодня, 21 февраля, в 15.14. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что возгорание возникло на крыше трехэтажного здания, на первом этаже которого размещен продуктовый магазин «Экомаркет». Персонал и покупатели без паники покинули здание.

Через полчаса силами пяти пожарных отделений пожар был ликвидирован. Выгорело 10 квадратных метров перекрытия.

Предварительная версия - короткое замыкание электропроводов в установленных кондиционерах с выходом на крышу.

Жертв и пострадавших нет. Размер убытков устанавливается.