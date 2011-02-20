Против начальника управления Запорожской ОГА возбуждено дело

Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело против начальника управления Запорожской облгосадминистрации и директора местной строительной фирмы за хищение бюджетных средств в особо крупных размерах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, правоохранительные органы выявили факт закупки оборудования, необходимого для проведения ремонтных работ в школе-интернате, по ценам вдвое выше реальных.

"Установлено, что при проведении строительных работ в школе-интернате для детей с недостатками умственного развития начальник управления перечислил бюджетные средства в размере 600 тыс. грн. для закупки оборудования. При этом стоимость данного оборудования была вдвое завышенной", - говорится в сообщении.

Действия начальника управления ОГА и директора стройфирмы квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).