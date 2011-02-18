Чижмаря облили кислотой из ревности?

Заместитель главы Киевской ОГА Юрий Чижмар, которого вчера неизвестные облили кислотой, пострадал из-за женской ревности. Об этом, ссылаясь на источники, пишет газета «Сегодня».

Главная версия следствия, как сказали в ЦОС столичной милиции, как ни странно, связана не с работой, а личной жизнью. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «покушение и нанесение тяжких телесных повреждений».

Как выяснило следствие, у себя дома Чижмарь встречался со своей знакомой, 26-летней Александрой Пап. В 23.15 он вышел вместе с ней, проводил девушку к припаркованному возле дома автомобилю и отправился в супермаркет. Когда Юрий Васильевич возвращался с покупками, во дворе к нему подошел неизвестный мужчина 25—30 лет и плеснул в лицо кислоту. После чего злоумышленник перепрыгнул через забор и скрылся между домами. Чижмарь сам дошел до подъезда своего дома и попросил консьержа вызвать ему «скорую».

Как рассказал врач, который оказывал первую помощь, Юрий Васильевич поступил в сознании с ожогами 2—3 степени. Оба глаза были поражены кислотой и сильно затекли. Кроме этого, все лицо, шея и уши были в волдырях. Всю ночь чиновнику обмывали раны, но, как говорят врачи, еще есть риск, что он может ослепнуть. Вчера Юрий Васильевич уже мог говорить, однако не высказал никаких предположений, кто мог это сделать.

Предположения делают в его окружении. Мол, дело в ревности. Как рассказал источник в милиции, несмотря на то, что у Юрия Чижмаря отношения с Александрой Пап, чиновник состоит в официальном браке с Екатериной Юрьевной. Уже 5 лет, как он с ней не живет — их связывает лишь бизнес. Но ранее Чижмарь, как рассказал газете источник в ОГА, встречался с некой Татьяной, и есть предположение, что именно она так хотела отомстить за измену с Александрой.

Александру и Екатерину Юрьевну корреспондент «Сегодня» видел в больнице, и они вели себя вполне дружески по отношению друг к другу. В реанимацию пускали только жену, но та постоянно выходила и рассказывала плачущей Александре, как обстоят дела. Жена принесла Юрию Васильевичу суп, а Александра — фрукты. «Его облить вообще могла эта женщина, просто переоделась в мужчину. Это точно «бабские разборки», — обсуждали между собой Катерина Юрьевна и Александра.

Вчера решалось, перевозить ли чиновника в офтальмологическую клинику. Несколько раз к больнице подьезжала «скорая», но перевозку два раза откладывали. Позже удалось узнать, что Чижмаря оставляют в клинике, но каждый день к нему будет приезжать офтальмолог.

Официально с прессой родные общаться не захотели.

В Киевской обладминистрации, где Чижмарь работает с августа 2010-го, только и обсуждают эту новость. «Он занимается общественными организациями и решением корпоративных споров, но очень вряд ли, что хотели убить из-за профессиональной деятельности. Не было ничего такого, видимо, тут действительно что-то личное», — сказал источник в ОГА.

В органах госвласти Чижмарь с 2004 года, был и. о. главы Закарпатской ОГА, работал в МинЧС, руководителем Службы главы СП. В 2007—2010 годы возглавлял Тернопольскую обладминистрацию, он считается человеком Виктора Балоги.