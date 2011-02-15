Украина и США подписали меморандум по сланцевому газу

Правительства Украины и США подписали меморандум о сотрудничестве в области разведки сланцевого газа, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

"15 февраля 2011 г. в Вашингтоне министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и специальный посланник государственного секретаря США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард Морнингстар в присутствии сопредседателей комиссии по стратегическому партнерству - министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и государственного секретаря США Хиллари Клинтон, подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством США относительно ресурсов газа из нетрадиционных источников", - говорится в сообщении.

Целью меморандума является обеспечение условий для обмена знаниями и экспертными наработками между правительствами двух стран в сферах, касающихся оценки и квалификации ресурсов сланцевого газа в Украине.

Документ призван улучшить топливно-энергетический баланс Украины, в том числе путем диверсификации источников поставок газа, привлечения инвестиций и новейших технологий в геологоразведку и добычу сланцевого газа в Украине, создания на государственном уровне системы стимулов и гарантий для содействия проектам в области разведки и добычи сланцевого газа, которая может быть использована в качестве основы для формирования механизма государственной поддержки реализации проектов добычи газа из всех видов нетрадиционных источников в целом.

Подписание меморандума состоялось в ходе визита украинской делегации в США, в ходе которого обсуждались вопросы реформирования энергетического сектора Украины, модернизации украинской газотранспортной системы и сотрудничества в освоении нетрадиционных ресурсов.