Тигипко получил тысячи обращений по пенсионной реформе

За время общественного обсуждения реформирования пенсионной системы на центральном и региональном уровнях в Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины поступило почти 12 тыс. обращений – от предприятий, учреждений, организаций и граждан.

Как сказано в сообщении, обнародованном на правительственном портале, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня после заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

По его словам, в ходе общественных слушаний было проведено свыше 25 тыс. встреч с гражданами, 312 пресс-конференций, более 1 тыс. заседаний «круглых столов» и 261 брифинг по вопросам разъяснения положений пенсионного реформирования.

С.ТИГИПКО также отметил, что «горячая телефонная линия» Минсоцполитики за время проведения обсуждения предоставила более 3 тыс. ответов. На «горячие телефонные линии», которые работают в органах Пенсионного фонда и социальной защиты населения и контакт-центре Пенсионного фонда, поступило свыше 65,2 тыс. обращений.