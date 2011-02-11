Во Львове Робертино Лоретти провел мастер-класс для детей

Львов. 11 февраля. УНИАН. Сегодня во Львове известный итальянский тенор Робертино ЛОРЕТТИ провел в помещении музея Соломии Крушельницкой мастер-класс для учеников львовских музыкальных школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, Р.ЛОРЕТТИ пообщался с учениками музыкальных школ и дал советы относительно постановки голоса.

«Львов – очень хороший и спокойный город. Здесь есть много талантливых детей, которые увлекаются музыкой. Сейчас в Италии пение с детства не настолько популярно. Я очень поражен, увидев это во Львове. Собственно, здесь есть много детей, которых никто профессионально не учил, но они полностью чувствуют музыку», - сказал Р.ЛОРЕТТИ.

Также сегодня Р.ЛОРЕТТИ, который является специальным гостем IV городского Праздника шоколада, торжественно откроет первый день праздника и даст праздничный концерт во Львовской опере.