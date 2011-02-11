На трассе Симферополь-Феодосия столкнулись три машины: есть жертвы

В Крыму в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека, еще один пострадал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, сегодня ночью на 9-м км трассы Симферополь-Феодосия произошло лобовое столкновение двух автомашин: «ВАЗ-2106» и «Ауди-100». После столкновения в стоящий автомобиль «Ауди-100» врезался автомобиль «Хундай Соната» под управлением жителя г. Бахчисарай, который двигался в направлении п. Зуя.

В результат ДТП погибли водители «ВАЗ-2106» и «Ауди-100», оба – жители Крыма. Кроме того, пострадал пассажир «Хундай Соната» - 20-летний парень, который с травмами был доставлен в 6-ю городскую больницу г. Симферополь.

Обстоятельства происшествия выясняются.