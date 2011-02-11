Банк Януковича-младшего собрал миллион чистой прибыли

Чистая прибыль Всеукраинского банка развития по итогам прошлого года составила 1,12 миллионов гривен.

Об этом сообщается в финансовом отчете банка, сообщает Украинская правда со ссылкой на газету "Дело".

Это в 1,9 раза больше, чем в 2009 году.

При этом основную часть прибыли - 60% - банк заработал в первом квартале 2010-го - 0,67 миллионов гривен.

Апрель-июнь 2010 года Всеукраинский банк развития закончил с чистой прибылью в 0,16 миллионов гривен, июль-сентябрь - 0,08 миллионов гривен, октябрь-декабрь - 0,21 миллионов гривен.

Как известно, сын президента Александр Янукович, до недавних пор контролировавший 90% Всеукраинского банка развития через ООО "Донснабтара" (Донецк), намерен напрямую стать владельцем 100% акций этого банка.

В декабре-2010 года он уже получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку свыше 50% акций банка.

Председателем правления Всеукраинского банка развития является мать главы Национального банка Украины Валентина Арбузова.