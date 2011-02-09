В перечень Нацсовета добавились три французских канала

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о расширении Перечня программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и ретрансляция которых на территории Украины не ограничивается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, в перечень добавились 3 французских канала, которые имеют лицензии Высшего Аудиовизуального совета Франции. В частности, речь идет о музыкальном телеканале «MCM TOP» (язык французский), детском телеканале «TiJi», (язык французский, русский) и Французском информационном телеканале «France 24» (язык французский, английский, арабский).

Все три программы внесены в лицензию как отдельные версии телеканала, способ распространения сигнала – открытое вещание.

Следовательно, на сегодняшний день Перечень разрешенных к ретрансляции иностранных телеканалов насчитывает 137 вещателей.