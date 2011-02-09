Министр: такие действия позволят избежать закупок китайского чеснока

Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявляет, что возглавляемое им ведомство будет способствовать повышению роли сельских председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера во время совещания с аграриями в Хмельницкой области.

"Сельский председатель - это мать и отец, лидер и руководитель для общины. Мы требуем от глав райгосадминистраций, чтобы они провели баланс сельскохозяйственной продукции. Дальше, пусть они заключат соглашения с сельскими председателями по обеспечению общин продуктами питания", - сказал министр.

По его мнению, такие действия позволят избежать закупок китайского чеснока (сейчас доля импортируемого чеснока на украинском рынке составляет 40% - УНИАН) и иностранного лука (его импорт за два года вырос в 1,6 раза - УНИАН).

"Мы нарушили баланс и государственный заказ, существовавший ранее. На уровне Министерства экономики этот механизм отрабатывается ", - отметил министр.