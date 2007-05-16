Вертолёт, который контрабандой завезли в Черновцы, принадлежал румынской армии

Вертолёт, который работники налоговой милиции ГНА города Черновцы несколько недель назад нашли во время очередного рейда в ремонтной мастерской одного из предпринимателей областного центра, оказался военной техникой. Об этом журналистам сообщил начальник управления налоговой милиции ГНА в Черновицкой области Игорь КЕРМАЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, вертолёт изъят и взят на хранение до завершения проверки. По предварительной оценке, его стоимость составляет свыше 100 тысяч гривен.

На сегодняшний день налоговики вместе с таможенниками пытаются установить, каким образом он пересек украинскую границу и оказался в одной из ремонтных мастерских Черновцов. Пока еще, по данным Вадул-Сиретской таможни, через ее таможенные посты такой груз не проходил.

Как сообщают черновицкие электронные СМИ, владелец вертолёт сообщил налоговикам, что приобрел его законным образом. По его словам, вертолёт сначала находился на вооружении румынской армии, а затем был снят с военного учета и продан.