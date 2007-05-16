Нацсовет по вопросам телерадиовещания считает Верховную Раду нелегитимной

Заместитель председателя Национального совета по делам телевидения и радиовещания Игорь КУРАС заявляет, что Нацсовет работает в нормальном режиме.

Как сообщает «Главред», комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон «О Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания», И.КУРАС сказал: «Предмета для комментария нет, поскольку Верховная Рада нелегетимна».

Он сообщил изданию, что Нацсовет по делам телерадиоовещания работает в нормальном режиме и вчера на своем заседании принял решение об участии Нацсовета в подготовке и проведении внеочередных выборов народных депутатов. Согласно этому решению, была создана рабочая группа из 8 человек - как членов Нацсовета, так и специалистов аппарата Нацсовета, которая будет осуществлять контроль за выполнением избирательного законодательства телерадиокомпаниями Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о порядке прекращения полномочий членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Проектом Закона „О внесении изменений и дополнений к Закону Украины „О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания”, в частности, предлагается определить, что полномочия члена Нацсовета могут быть досрочно прекращены также в случае выражения недоверия Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания Верховной Радой Украины и/или Президентом Украины по результатам рассмотрения его отчета. При этом, решение о досрочном прекращении полномочий членов Нацсовета принимается Верховной Радой Украины относительно назначенных ею членов Национального совета и/или Президентом Украины относительно назначенных им членов Национального совета.

Согласно законопроекту, полномочия членов Нацсовета, назначенных Верховной Радой Украины, прекращаются с момента принятия постановления Верховной Рады Украины о выражении недоверия Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам рассмотрения его отчета. Полномочия членов Нацсовета, назначенных Президентом Украины, прекращаются с момента вступления в действие Указа Президента о выражении недоверия Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам рассмотрения его отчета.