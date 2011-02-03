Сегодня в Полтаве не вышла ни одна газета

Как сообщили УНИАН редакторы газет «Коло» (Полтава) и «Кременчугский ТелеграфЪ», газеты не поступили к читателям из-за поломки типографского оборудования в типографии «АСМИ».

В типографии УНИАН подтвердили эту информацию. Для ликвидации неисправности приглашены специалисты фирмы-установщика из Киева, которые в свое время запускали оборудование в работу. Руководство типографии надеется, что к утру пятницы газеты будут отпечатаны.

Кроме газет «Коло» (Полтава) и «Кременчугский ТелеграфЪ», не были напечатаны полтавская газета «Полтавский вестник», кременчугский «Кремень» и более 10 районных газет области.

Некоторые редакции решили не ждать ремонта типографского станка, и их издания будут отпечатаны в других типографиях.

Всего в «АСМИ» печатается почти 20 самых тиражных газет области.