Цушко заметил, что под политический шумок чиновники хапают больше

В связи политической дестабилизаций с апреля в стране усилилась тенденция к правонарушениям на разных уровнях, в том числе чиновниками разных уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО.

По его словам, «пока тут идут политические диалоги, политическое противостояние, на местах начали усиленно «хапать» землю, собственность». По его словам, «в мутной водичке пытаются ловить рыбку».

В.ЦУШКО подчеркнул, что Министерство внутренних дел Украины усилило свою работу, и уже в этом году задержано 8 так называемых воров в законе и 8 так называемых криминальных авторитетов, а также поданы документы в суды по 132 преступным группировкам.

Он обратился к народным депутатам с просьбой в порядке парламентского контроля оказывать содействие правоохранительным органам.