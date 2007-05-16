Секретариат Ющенко подозревает ”Сегодня” в предвзятом отношении к Президенту?

В Секретариате Президента не исключают, что интервью бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА газете «Сегодня» о том, что он не верит в диоксиновое отравление Виктора ЮЩЕНКО направлено на то, чтобы отвлечь внимание от поиска объективной истины.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ относительно публикации в газете «Сегодня» от 15 мая 2007 года.

И.ВАННИКОВА отмечает, что давать правовую оценку событиям, связанным с отравлением Президента Украины и расследованием уголовного дела по данному факту, должен лишь следователь, который проводит досудебное следствие, и прокурор.

”Что касается интервью господина САЦЮКА газете «Сегодня», то следует отметить, что он должен был бы сообщить известные ему факты не на полосах печатных средств массовой информации, а следователю прокуратуры”, - отмечает И.ВАННИКОВА.

По ее словам, действия Президента направлены на эффективное раскрытие и расследование этого преступления. Глава государства выполнил все обязанности, которые возложены уголовно-процессуальным законодательством на пострадавшего. Президент неоднократно демонстрировал свое стремление установить обстоятельства этого дела, которые серьезно навредили его здоровью. Он постоянно сотрудничает со следственными органами, оказывает следствию всю необходимую помощь, подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь отмечает, что В.ЮЩЕНКО в своих публичных высказываниях неоднократно заявлял, что ожидает установления истины исключительно правовым путем. “Следовательно, Секретариат Президента в связи со статьей в газете «Сегодня» убежден, что органы прокуратуры должны рассмотреть материал, опубликованный в газете, и установить, не является ли это попыткой давления на следствие, поскольку существуют все основания считать, что автор интервью преследовал цель не помочь следствию, а наоборот отвлечь внимание от поиска объективной истины”, - подчеркивается в комментарии.

Пресс-секретарь отмечает, что уже неоднократно на протяжении последнего времени делаются попытки навязать следствию надуманные версии относительно раскрытия преступления. “Что же касается газеты «Сегодня», то подобная публикация является не первым случаем, когда это издание позволяет себе такие предвзятые высказывания”, отмечает И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, В.САЦЮК интервью газете «Сегодня» сказал, что не верит в диоксиновое отравление бывшего кандидата, а в настоящее время Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«По моей информации, когда с ЮЩЕНКО что-то произошло (а произошло вне сомнений, это же видно), еще в Австрии его близкое окружение начало лихорадочно искать по Интернету, под что можно подогнать такие симптомы. И нашли диоксиновую версию, которую потом и озвучили. Об этом мне лично говорили близкие к семье Президента люди, которые при этом присутствовали», - сообщил В.САЦЮК.

Относительно того, что была информация, что кровь В.ЮЩЕНКО таки исследовалась за границей и там нашли диоксин, В.САЦЮК сказал, что нет подтверждения того, что это была именно кровь нынешнего Президента.