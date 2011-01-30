В Ровенской области хотят организовать «народное» строительство 20 школ

До 2015 года в Ровенской области будет построено 20 новых школ методом «народного» строительства - с привлечением к их сооружению родителей учеников, местных жителей, с использованием местного сырья, за средства преимущественно областного бюджета.

Как сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Василий БЕРТАШ, речь идет не столько о строительстве полностью новых школьных зданий, а в первую очередь о завершении долгостроев, для которых не хватило финансирования.

Руководитель области поручил создать комиссию, которая осмотрит все недостроенные объекты и решит, где работы начнут уже в ближайшее время. Обращать внимание будут на аварийность школ, количество детей и т.п.

Для финансирования строительства школ планируют использовать более 60 млн. грн. из областного и местных бюджетов, еще 25 млн. грн. возьмут из бюджета развития. Часть средств на стройматериалы область все-таки надеется получить как субвенцию из госбюджета.