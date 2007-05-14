Третьяков: Бойко и Азаров хотят подсадить Украину на российскую иглу

"Правительство Украины, в частности, министерство топлива и энергетики во главе с Юрием Бойко избрало своей стратегией ликвидацию украинской нефтегазовой отрасли, чтобы полностью подсадить Украину на российскую газовую иглу", - так прокомментировал «Главреду» информацию о сокращении добычи нефти и газового конденсата в Украине народный депутат 5 созыва Александр Третьяков.

«При том, что потребление нефти и газа с года в год растет, падение их добычи не только повысит зависимость Украины от России, но и может привести к банкротству «Нефтегаза Украины», в чем, вероятно, заинтересован министр топлива и энергетики Юрий Бойко», - подчеркнул депутат. «Это заведомо антигосударственная позиция, оценку которой должно дать украинское общество, - отметил Третьяков. – И такой шанс у общества есть – высказать свою гражданскую позицию на предстоящих досрочных выборах и дать надлежащую оценку подобным действиям правительства».

Третьяков также напомнил, что «с завершением эпохи Кучмы и сворачиванием теневых схем на нефтегазовом рынке в 2005-2006 гг. было заметно увеличение добычи нефти и газа, в том числе за счет независимых инвестиций в газовую отрасль. Однако наметившиеся позитивные тенденции сегодня перечеркнуты действиями главных фигурантов отрасли – министром Юрием Бойко и первым вице-премьером, министром финансов Николаем Азаровым».

Как сообщал УНИАН ранее, по оперативным данным украинские нефтегазодобывающие предприятия, в январе-апреле сократили добычу нефти и газового конденсата на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 1 млн 500,7 тыс. тонн, а также добычу природного газа на 0,1% до 6 млрд 979,8 млн кубометров.

В апреле украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, сократили добычу нефти и газового конденсата на 2,5% по сравнению с апрелем 2006 года - до 365 тыс. тонн. Добычу природного газа в апреле сократили на 0,7% по сравнению с апрелем 2006 года - до 1 млрд 684 млн кубометров.

Как сообщалось, в 2006 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу нефти и газового конденсата на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года - до 4 млн 515,5 тыс. тонн, в т.ч. предприятия НАК Нафтогаз України увеличили добычу на 2,4% - до 4 млн 99,4 тыс. тонн.

Ранее лидер оппозиции Юлия Тимошенко обвиняла Юрия Бойко в том, что он участвует в развале украинской энергосистемы, и заявляла о его причастности к компании "РосУкрЭнерго".