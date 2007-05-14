Территория Тузлы уменьшилась на 30 гектаров

На протяжении 2005-го - первой половины 2006 года территория острова Тузла из-за не финансирования работ по его укреплению уменьшилась на 30 га.

Об этом в интервью журналу «Профиль Украина» от 14 мая 2007 года сказал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

«Я был поражен, когда посетил его (остров Тузла). После криков в 2003--2004 годах и спекуляций "оранжевых" на эту тему на протяжении 2005-го и первой половины 2006 года туда ни копейки не было вложено, и мы потеряли около 30 га нашей территории - в прямом смысле слова», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Он также сообщил, что решение комиссии МЧС было поддержано, и дополнительно выделено 25 млн. грн. к уже имеющимся в бюджете 10 млн. грн. для решения ситуации на Тузле. «Сегодня мы делаем все, чтобы защитить остров и не дать уйти ему под воду», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №193-р от 17 апреля выделил Совету министров Автономной Республики Крым из резервного фонда государственного бюджета 25,316 млн. грн. для проведения безотлагательных мероприятий по инженерной защите и обустройству о.Коса Тузла.

Коса Тузла расположена в Керченском проливе поперек акватории. Уровень воды в проливе постоянно колеблется, поэтому размеры косы не постоянны.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к украинскому острову Тузла. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство дамбы было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.

Вследствие этих действий на острове Коса Тузла сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с интенсивными процессами размыва территории и деформацией юго-восточной оконечности острова.