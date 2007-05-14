Налоговики изъяли у киевлянки гостиницу на ЮБК

Ялтинские налоговики изъяли в пгт.Гурзуф (Южный берег Крыма) гостиницу, стоимость которой, по предварительной оценке, составляет полмиллиона гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.

Ялтинские налоговики провели проверку деятельности одной из расположенных в Гурзуфе частных мини-гостиниц. В ходе проверки выяснилось, что хозяйка гостиницы - жительница Киева, осуществляла деятельность по предоставлению гражданам временного проживания без разрешительных документов.

Согласно протоколу, налоговиками изъято 2-х этажное помещение гостиницы (в котором расположено 8 номеров) на сумму предварительной оценки 500 тыс. грн. Изъятое здание передано на ответственное хранение. "По данному факту будет принято решение согласно действующему законодательству", - заверили в налоговой.