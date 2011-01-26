Криминального «Принца» лишили украинского гражданства

Решением Главного управления МВД Украины в Харьковской области отменено гражданство Украины гражданину Грузии Ч. - «вору в законе», известном в криминальном мире по кличке «Принц».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Милицией установлен факт неправомерного получения им гражданства Украины вследствие представления заведомо ложных сведений.

Как сообщалось, криминального авторитета по кличке «Принц» задержали недавно в Киеве работники ГУБОП МВД совместно со столичным УБОП. У него при осмотре оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с сухим порошковидным веществом, что, по предварительному заключению, является тяжелым наркотиком, и паспорт гражданина Украины.

Также, по имеющейся информации, этот человек контролировал деятельность нескольких ОПГ, специализирующихся на совершении краж из квартир и автотранспорта, а также пыталась установить контроль за снабжением и сбытом наркотических веществ на территории ряда областей Украины.

В настоящее время в отношении «вора в законе» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.