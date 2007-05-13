Будущее у украинской профессиональной журналистики есть

В Николаеве состоялось награждение 29-ти победителей Национального конкурса школьных газет, в котором приняло участие свыше 1500 газет с 21 области Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе оргкомитета конкурса, победители получили подарки от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, главы Николаевской облгосадминистрации Александра САДЫКОВА, Представительства Европейской Комиссии в Украине, информационного агентства УНИАН, футбольного клуба «Динамо», газет «Украина молодая» и «Голос Украины».

Наилучшей школьной газетой конкурса признано «Вестник лицея», Харьковский физико-математический лицей № 27, г.Харьков. В номинации “наилучшая печатная газета” победу завоевала газета «Витамин-44» средней школы №44 г.Днепродзержинска Днепропетровской области. Наилучшей электронной газетой признано издание «Надія», авторам которой является Черниговская специализированная школа, Запорожской области. Самыми оригинальными названы газеты «Школамбурчик» и «Школамбур» Гниванской общеобразовательной школы № 2 с Винницы.

Организатором конкурса выступили Национальный союз журналистов Украины, Ассоциация молодежной прессы Украины и Колледж прессы и телевидения.

Как отметил в своем приветствии председатель Национального союза журналистов Игорь ЛУБЧЕНКО, “из посланных на конкурс газет явствует, что у них есть своя новая принципиальная позиция, и это дает основания четко отметить – что будущее у профессиональной журналистики есть”.