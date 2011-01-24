ЕС предоставит Украине 116 млн. евро в рамках новых соглашений

Европейский Союз предоставит Украине 1,2 млрд. грн. (116 млн. евро) в рамках новых соглашений о финансировании, заключенных с украинским правительством.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине.

В частности, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и директор Генерального директората Развития и сотрудничества Европейской комиссии EuropeAid Маркус КОРНАРО подписали три Соглашения о финансировании в сфере транспорта, охраны окружающей природной среды и в поддержку реализации Европейской политики соседства. Большинство средств будет направлено на реализацию мероприятий в рамках программ секторальной бюджетной поддержки, отметили в Представительстве ЕС.

Значительная часть этих средств - 689 млн. грн. (65 млн. евро) – предназначена для реализации транспортной стратегии Украины. Министерство инфраструктуры начинает подготовку подсекторальных программ по реализации стратегии, которые, как ожидается, будут утверждены в 2012 году.

Мероприятия секторальной бюджетной поддержки в транспортном секторе будут сосредоточены на пяти основных сферах сотрудничества, связанных с институционными реформами, безопасностью, развитием инфраструктуры, управлением транспортными потоками и усилением административных возможностей. В рамках этих направлений Украина взяла на себя обязательство относительно выполнения 11 показателей в разных подсекторах транспортной отрасли. С тем, чтобы обеспечить получение этих средств, Украина также должна продемонстрировать соответствие требованиям относительно реализации стратегии развития транспортного сектора, макроэкономической стабильности и управления государственными финансами, подчеркнули в Представительстве Евросоюза.

В целом на протяжении 2011-2014 годов средства программы бюджетной поддержки будут переведены четырьмя траншами в государственный бюджет Украины. Ожидается, что первый авансовый транш на общую сумму свыше 127 млн. грн. (12 млн. евро) будет переведен в середине 2011 года.

Для экологической сферы предусмотрено 371 млн. грн. (35 млн. евро). Эти средства также будут направлены для деятельности в рамках бюджетной поддержки. Программа будет способствовать достижению целей, определенных Стратегией государственной экологической политики Украины на период до 2020 года, которая была принята Верховной Радой Украины 21 декабря 2010 года. Проект Плана действий относительно реализации экологической стратегии уже подготовлен и он может быть утвержден Кабинетом министров Украины в первой половине 2011 года, отмечается в сообщении.

В этой сфере запланировано четыре основных направления сотрудничества: экологическая политика на секторальном и региональном уровнях; приближение экологического законодательства Украины к нормам законодательства ЕС; развитие институционных возможностей; поддержка реализации экологической политики в подсекторах: воздух, водные ресурсы, управление отходами и биоразнообразие.

На протяжении 2011-2013 годов правительство Украины должно выполнить девять показателей в этих секторах. В этот период при выполнении условий, которые имеют отношение к реализации экологической стратегии, макроэкономической стабильности и управлению государственными финансами, в государственный бюджет Украины тремя траншами будут переведены предусмотренные средства. Ожидается, что первый авансовый транш на общую сумму более 159 млн. грн. (15 млн. евро) будет переведен в середине 2011 года.

Еще 170 млн. грн. (16 млн. евро) предусмотрены для финансирования проектов твиннинг и проектов технической помощи в различных сферах сотрудничества ЕС-Украина. Это мероприятие разработано для предоставления помощи Украине в развитии возможностей министерств и ведомств относительно обеспечения выполнения обязательств в контексте Плана действий ЕС-Украина Европейской политики соседства, Повестки дня ассоциации и Соглашения о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также национальных программ развития и реформ, отметили в Представительстве Европейского Союза в Украине.