После секонд-хэнда бывает фёрд-хэнд – и он тоже опасен

Дым, оседающий на одежде, мебели, коврах (так называемый «thirdhand» дым), может быть опаснее, чем вы думаете, говорится в исследовании, опубликованном в журнале ACS` journal, Environmental Science & Technology. Даже если вы не курите (firsthand smoke), и рядом с вами нет курящих (secondhand smoke), табачный дым всё равно может незаметно вредить здоровью.

Исследования показали, что никотин, осевший на поверхности предмета, вступает в реакцию с озоном, в результате чего образуются новые вредные для человека вещества.

Для того, чтобы доказать это, учёные исследовали реакции между никотином и составляющими воздуха на поверхностях из различных материалов, находящихся в доме, например, целлюлозе, полировке мебели, тканях, бумаге и т. д. В результате оказалось, что на этих поверхностях образуются токсичные вещества.

«Учитывая, что продукты реакции никотина с озоном на разнообразных поверхностях в доме токсичны, а их частички очень малы, они могут быть причиной проблем со здоровьем. Таким образом, подобное пассивное курение является дополнительным фактором риска для здоровья», – заключают авторы.