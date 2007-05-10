Ющенко требует не обсуждать Указ о роспуске парламента, а выполнять его

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от политических партий, представленных в Верховной Раде, не обсуждать Указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, а выполнять его.

Как передает корреспондент УНИАН, это Президент подчеркнул сегодня во время встречи с представителями рабочей группы по вопросам выхода из политического кризиса и проведения досрочных выборов.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что изменениями в Конституцию 2004 года был “разменян пакет балансов”: полномочия Президента были радикально уменьшены, но вместо этого он получил право в случае нарушения Конституции распускать парламент. “Сегодня, руководствуясь своей функцией, клятвой, присягой, я совершил такой шаг. Он может быть кем-то обжалован, но всеми выполняться. И на сегодняшнем этапе дискуссии я просто требую: все стороны должны не обсуждать этот Указ, а выполнять!”, - заявил В.ЮЩЕНКО. При этом он добавил, что роспуск парламента через соответствующий Указ Президента является исключительно легитимной нормой использования Президентом своих прав.

“Я за правовую дорогу решения этой проблемы, но хочу откровенно сказать в кругу политиков, которые содержатся на налоги граждан и первой функцией которых является решение конфликтных политических ситуаций, – вы должны быть эффективными. Мы имеем сегодня классический политический кризис, в основе которого лежит парламентский кризис. Пока мы будем иметь такую конструкцию парламента и такой механизм формирования коалиции, Украину будут трясти такие кризисы”, - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул, что договоренность с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заключалась в том, что было бы очень хорошо, если бы к политическому решению о роспуске ВР были привлечены все политические силы парламента, потому что единственным свидетельством того, что стороны выходят из политического кризиса с пониманием, является консолидированное решение политических сил. “Не законодательное решение ВР нужно сегодня, чтобы провести досрочные выборы, а политическое решение тех сил, которые сидят за этим столом”, - сказал Президент.

По его словам, после решения о проведении досрочных выборов дискуссия должна заключаться в том, какой пакет совместных действий нужно реализовать, чтобы эти выборы были проведены организовано, финансово обеспечены, а также - какие правовые изменения нужно сделать в тех или иных нормативных актах.

Второй вопрос, по словам В.ЮЩЕНКО, это дата выборов, принцип определения которой обозначен в Конституции. “В чем суть компромисса? Если политические силы приходят к тому, что нам нужно еще 10 дней для внесения изменений в законодательство, и нужно открыть сессию парламента и пригласить в зал депутатов оппозиции – я готов приостановить Указ, дать возможность организоваться Верховной Раде, принять на одном заседании соответствующие изменения, к которым вы консолидировано приходите. И дружно идем на выборы”, - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он добавил, что пока политические силы до сегодняшнего дня не нашли понимания по вопросам урегулирования кризиса, единственный способ его решить – провести досрочные парламентские выборы.

Виктор ЮЩЕНКО подтверждает свою готовность приостановить указ о роспуске парламента, но не принимает "нулевой вариант". По словам Президента, должен быть сформирован «малый пакет» договоренностей, в частности о финансировании выборов, ЦИК, а также постановление парламента об организационно-техническом обеспечении избирательного процесса, а также изменениях в законодательство относительно императивного мандата.

В.ЮЩЕНКО считает, что может быть наработан и «большой пакет», в котором будут зафиксированы договоренности относительно принятия закона о регламенте ВР, закона о Кабмине, а также о формировании рабочей группы по подготовке новой редакции Конституции.

При этом, по словам Президента, в случае, когда будет сформирован “малый” или “большой” пакет договоренностей, «я выхожу на решение о приостановке указа Президента с одной целью, чтобы вписаться в те сроки проведения выборов и принятия в сессионном зале тех решений, которые нужны согласно договоренностям, чтобы сделать демократические, прозрачные парламентские выборы». «Подчеркиваю, я готов свою функцию выполнить. Это опять мое право, это опять исключение, это вновь шаг доброй воли. Я готов идти на этот шаг, но от вас я прошу и требую – вы должны иметь ясный пакет действий», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также подчеркнул, что не принимает «нулевой вариант». «Прошу записать всем – “нулевого варианта” не будет», - заявил В.ЮЩЕНКО. По его словам, принятие “нулевого варианта” «нас отбрасывает к тому, что было 22 марта, и мы остаемся без всяких уроков». По его убеждению, при “нулевом варианте” - когда отменяется указ Президента и ВР отменяет свое решение – “не будет никакого урока для политиков”.

По словам В.ЮЩЕНКО, 8 месяцев вместо четких переговорных процессов коалиция занималась тем, что пыталась узурпировать власть в стране.

По мнению Президента, досрочные выборы приведут к двум очевидным выводам - «очевидно, карта сильно не изменится, хотя изменится». Он также подчеркнул, что вторым ключевым и фундаментальным выводом является то, что политические силы, которые придут в следующий парламент, будут «руководствоваться доброй волей и переговорным процессом». «Уже никто, простите, с мешком денег не будет ходить по парламенту и формировать коалицию большинства», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, будет «привита украинским политикам» нора, действующая в европейских странах и без закона об императивном мандате, что политик должен быть моральным и не переступать черту.