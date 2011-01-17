Эксперты выясняют причины подземных толчков в Кривом Роге

Эксперты выясняют характер и причины возникновения подземных колебаний, зафиксированных в Кривом Роге Днепропетровской области 14 января.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений, доктор физико-математических наук Бэлла ПУСТОВИТЕНКО в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН подтвердила, что 14 января одной из крымских сейсмостанций действительно были зафиксированы подземные толчки в Кривом Роге.

Вместе с тем, по ее словам, говорить о том, что это было на самом деле землетрясение, пока рано, так как в этом регионе часто проводятся промышленные взрывы. Сейчас специалисты с помощью специальных обследований выясняют, носили ли зафиксированные колебания искусственный характер или имели природное происхождение.

Б.ПУСТОВИТЕНКО также сообщила, что, по данным Криворожского управления МЧС, толчки преимущественно ощутили жители верхних этажей многоэтажных домов города, что характерно для колебаний силой около 3 баллов по шкале Рихтера, а не 4 баллов, как писали некоторые СМИ.

Как отметила Б.ПУСТОВИТЕНКО, формально Криворожский регион не входит в компетенцию Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений, поэтому крымские специалисты к работе по выяснению причин произошедшего пока не привлекались.

В Криворожском территориальном управлении Госгорпромнадзора корреспонденту УНИАН сообщили, что специалисты теруправления не зафиксировали движения земной поверхности на территории города, связанного с возможными промышленными взрывами.

Так, по данным теруправления, на двух шахтах Кривого Рога 14 января проводились плановые взрывные работы, однако сила взрывов была незначительной и это не могло вызвать колебания почвы.