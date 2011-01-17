Бригинец требует поскорее дать Андреевскому спуску статус памятки

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ требует скорейшего завершения процесса предоставления Андреевскому спуску статуса памятки культурного наследия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете, в которую входит А.БРИГИНЕЦ.

По информации депутата, на протяжении последних лет для предоставления статуса памятника культурного наследия в Министерство культуры Украины от Киева было подано 755 объектов, 557 из них уже получили статус памятника, свыше 100 министерство отклонило, и значительная часть этих объектов уже разрушена. Около 100 объектов до сих пор не услышали вердикт от Минкультуры, среди них и Андреевский спуск.

«Предоставление статуса памятника культурного наследия Андреевскому спуску дало бы возможность сохранить уникальную творческую улицу для наших потомков, а не превращать ее в сомнительный коктейль из нелепых стеклянно-бетонных гостиниц и офисов. Какие еще аргументы нужны министерству?», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что весь Андреевский спуск должен не только получить статус памятника, но и войти в состав охранной зоны Андреевской церкви, что стало бы еще одной гарантией его сохранения.

«К сожалению, власть не спешит ни с признанием Андреевского спуска памятником, ни с предоставлением ему статуса охранной зоны Андреевской церкви, вместо этого рассказывает нам о развитии и реформах, которые ожидают эту старинную улицу. Если причина этого - осуществление давления от застройщиков, то киевская община готова помочь, устраивая акции протеста как на Андреевском спуске, так и возле министерства и офисов застройщиков», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

В сообщении напоминается, что 10 января в Киеве состоялась акция протеста киевлян, которые выступили против уничтожения памятника архитектуры - Дома барона (Ярославов Вал, 1) после чего столичная власть заявила, что дом сносить не будут.