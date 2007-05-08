К посольству Эстонии в Киеве принесли свиную голову в нацистской фуражке (4 фото)

Около 10 активистов всеукраинского движения "За Украину, Беларусь, Россию" собрались возле посольства Эстонии в Киеве, протестуя против перенесения памятника Воину-Освободителю в Таллине, сообщает РИА Новости.

Участники акции принесли к посольству свиную голову в нацистской фуражке с эстонским флагом.

Участники держат лозунги "Слава советскому солдату". Никто из посольства на митинг на вышел и организаторы выбросили свиную голову в урну возле эстонской дипмисии.

Фото УНИАН