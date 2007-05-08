К посольству Эстонии в Киеве принесли свиную голову в нацистской фуражке (4 фото)
15:08, 08 мая 2007Общество
2374
10 активистов высказали протест
Около 10 активистов всеукраинского движения "За Украину, Беларусь, Россию" собрались возле посольства Эстонии в Киеве, протестуя против перенесения памятника Воину-Освободителю в Таллине, сообщает РИА Новости.
Участники акции принесли к посольству свиную голову в нацистской фуражке с эстонским флагом.
Участники держат лозунги "Слава советскому солдату". Никто из посольства на митинг на вышел и организаторы выбросили свиную голову в урну возле эстонской дипмисии.
Фото УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter