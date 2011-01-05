Азаров расказал, что служит магнитом для инвестиций

В 2011 году инфраструктурные проекты должны развиваться более высокими темпами, чем в прошлом году. Как сообщает правительственній портал, такую задачу премьер-министр Украины Николай Азаров поставил перед вице-премьер-министром – министром инфраструктуры Борисом Колесниковым сегодня на заседании Кабмина.

По словам премьера, планомерное развитие инфраструктуры важно обеспечить с точки зрения развития внутреннего рынка: "Собственно, это сопутствующий модернизации промышленности процесс. Развитая инфраструктура – магнит для инвестиций. Поэтому инфраструктурные проекты, которые мы начали реализовывать в прошлом году, должны получить логическое продолжение и завершение. Причем задача заключается в том, чтобы развитие этих проектов в 2011 году происходило более высокими темпами, чем в прошлом году".

В частности, Николай Азаров отметил, что в текущем году правительство должно в основном завершить все проекты, которые обеспечат проведение Евро-2012, начать реализацию новых проектов, создать серьезную основу для создания инфраструктурных объектов в следующие годы.

"За считанные годы наши автодороги, развязки, железные дороги, вокзалы, аэропорты должны приобрести вполне европейский вид и быть, безусловно, европейского качества", - заявил глава правительства.

В контексте развития инфраструктурных проектов Николай Азаров отметил необходимость восстанавливать отечественную отрасль строительства. По его словам, в прошлом году правительству удалось переломить негативную тенденцию в строительном комплексе. "Сейчас необходимо ускорить восстановление темпов строительных работ. Нужно не только «закрыть» вопрос недостроек и долгостроев, но и заложить надежную основу для строительства – в первую очередь жилья, больниц, школ, детсадов, то есть, социальной инфраструктуры, которая обеспечит нормальные условия жизни и работы нашим людям. Строительство - это еще один определяющий сектор внутреннего рынка, который вместе с инфраструктурой является катализатором инвестиционных процессов и роста смежных отраслей", - заявил премьер и добавил, что за ускорение темпов работы этого сектора лично отвечает вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Тихонов.