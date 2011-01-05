Украина отказалась от российского сала

Украина временно запретила ввоз свиней и других животных из Северо-Западного федерального округа России в связи с выявлением у свиней в Ленинградской области африканской чумы.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете ветеринарной медицины Украины.

«В связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС) на территории Ленинградской области Российской Федерации, временно запрещается ввоз в Украину с Северо-Западного федерального округа Российской Федерации восприимчивых к АЧС животных, продукции, сырья из них и кормов», - говорится в решении Госкомветмедицины от 4 января 2011 г.

Напомним, смерть свиней от африканской чумы в ленинградской области была зафиксирована 31 декабря 2010 г.