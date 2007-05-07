Синоптики обещают грозу в начале мая

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, только ночью в большинстве восточных областей, в Крыму и Приазовье преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западной и южной частях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 18-23; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

В Закарпатье дождь, местами гроза; ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° (в горах на протяжении суток 6-11°).

9-10 мая переменная облачность. Местами (в западных областях повсюду) кратковременные дожди, грозы, только 10 мая в южной части преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге до 14°; днем в северной половине 14-19°, на остальной территории 18-23°.

В Закарпатье: временами дожди, местами грозы. Температура ночью 7-12°, днем 15-20° (в горах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°).

11-12 мая в Украине преимущественно без осадков, только в западных и северных областях днем 11 мая и на протяжении суток 12 мая (днем 12 мая и в большинстве центральных областей) небольшие и умеренные дожди, грозы. Температура ночью 5-11° тепла, днем 17-23°, в южной части 22-27°, 12 мая в западных и северных областях 14-20°.

В Закарпатье: дождь, 11 мая небольшой, гроза; температура ночью 7-12°; днем 11 мая 20-25°, 12 мая 16-21° (в горах ночью 4-9° тепла; днем 11 мая 11-16°, 12 мая 6-11°).

13-15 мая в восточных и западных областях Украины местами кратковременные грозовые дожди; на остальной территории без осадков.

16-17 мая в северо-западной половине Украины дожди, грозы, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью в западных, северных, а 16-17 мая и восточных областях 4-10° тепла, на остальной территории 8-14°; днем 16-22°, 16-17 мая местами 13-15°, в южной части и восточных областях 21-27°.

В Киеве и области завтра переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью около 10° тепла, днем 20-22°; по области ночью 7-12° тепла, днем 18-23°.

9-10 мая переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы (ночью 9 мая без существенных осадков). Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 14-19°.

11 мая ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. 12 мая кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 6-11° тепла; днем 11 мая 18-23°, 12 мая 14-19°.