Возбуждено уголовное дело за избиение сержанта милиции

Прокуратура Черкасской области возбудила уголовное дело против 27-летнего жителя Черкасс, который в состоянии алкогольного опьянения ударил в лицо сержанта милиции.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА, установлено, что житель Черкасс вместе со своими знакомыми около часа ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице во время проверки у них документов работниками патрульной службы ударил в лицо сержанта милиции, инспектора патрульной службы. Потом он совершил сопротивление во время задержания и нанес этому же сержанту телесные повреждения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа").