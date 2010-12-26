На востоке и в Крыму ожидаются осадки

Завтра в восточных областях Украины и Приазовье ночью без осадков, днем местами небольшие осадки, температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла.

В Крыму дождь, днем местами сильный, температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой снег. Температура ночью 3-8°, в западной части 7-12° мороза, днем 1-6° мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

На дорогах северной половины Украины местами гололедица.

В Киевской области в понедельник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 1-6° мороза. В Киеве температура ночью 3-5°, днем 1-3° мороза.