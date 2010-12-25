Нацбанк обещает снизить инфляцию к 2014 году до 5%

В Национальном банке считают своей приоритетной задачей снижение инфляции в Украине к 2014 году до 5% и удержание ее в дальнейшем в пределах 3-5%.

Об этом говорится в «Основах денежно кредитной политики на 2011 год», пишет еженедельник «Зеркало недели».

Приоритетной же целью денежно кредитной политики в 2011 году НБУ определил содействие снижению темпов роста потребительских цен до уровня 8,9% (как определено в бюджете-2011).

«В этом смысле сдержанная монетарная политика будет предотвращать резкие всплески ускорения потребительских цен, а положительные перспективы развития сельского хозяйства и характерное для посткризисного восстановления усиление внутренней деловой активности субъектов хозяйствования будут обеспечивать достаточную насыщенность потребительского рынка и умеренные темпы роста цен в наиболее весомом его сегменте - продовольственных товаров», - говориться в документе.

Как сообщалось, в Украине за годы независимости никогда не было инфляции ниже 5%. Единственным исключением стал 2002 год, когда в стране наблюдалась дефляция 0,6%.

В 2010 году инфляция ожидается на уровне около 9,5%.