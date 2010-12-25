Харьковские транспортники прекратили забастовку

В Харькове прекратил забастовку коллектив коммунального предприятия «Горэлектротранс», который с 20 декабря проводил акцию протеста с требованием выплатить зарплату.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель генерального директора предприятия Александр УКИС, сегодня, согласно субботнему графику, на маршруты города полностью вышли трамваи и троллейбусы.

«Работники предприятия получили зарплату за 2 месяца, и сегодня работа возобновлена в полном объеме», - сказал А.УКИС.

Вторую часть долгов по зарплате за последние месяцы, отметил он, планируется погасить в начале следующего года.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Харькове началась забастовка работников КП «Горэлектротранс» с требованиями выплаты зарплат. На протяжении четырех дней на маршруты не выходило около 360 троллейбусов и трамваев всех четырех городских депо. Общая сумма задолженной зарплаты коллектива «Горэлектротранса» на момент забастовки составляла 22,4 млн. грн., и ее не платили с августа 2010 г.

Забастовщики требовали, в частности, немедленной выплаты зарплат за несколько месяцев включительно с авансом за декабрь, срочного создания комиссии по изучению ситуации на КП «Горэлектротранс», отчета на сессии горсовета директора предприятия Сергея ПОЧЕПЕЦКОГО, проведения отчетных профсоюзных собраний во всех депо с целью перевыборов руководства профкомов, прекращения реорганизации «Горэлектротранса» в предприятие «Харьковпасс» и закрытие троллейбусного депо №2 и Октябрьского трамвайного депо, а также прекращения ликвидации маршрутов и транспортных развязок в Харькове.

23 декабря Харьковский облсовет выделил из областного бюджета для выплаты зарплат забастовщикам 5 млн. грн. По данным городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, в целом для выплаты задолженных зарплат коллективу «Горэлектротранса» должно было поступить 13 млн. грн., около 8 млн. грн. из которых направляет Кабинет министров.