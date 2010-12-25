Шахта Засядько займется нефтью

Кабинет министров Украины предоставил арендному предприятию «Шахта им. А.Ф. Засядько (г. Донецк)» без проведения аукциона спецразрешение на геологическое изучение и исследовательско-промышленную разработку 9 нефтегазоносных участков в Луганской, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 22 декабря т.г. №2295-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, спецразрешения, в частности, предоставлены для площадей Западнодеркульская, Сиротинская, Сербская, Закутня, Золотаривская и Севернолобачевская (Луганская обл.), Володарская и Нижнертищевская (Харьковская обл.), а также площади Ямпольская (Донецкая обл.).

Разрешения предоставлены по предложению Минэкологии сроком на 20 лет.

Справка УНИАН. Шахта им. А.Ф.Засядько (г. Донецк) является первым в Украине предприятием, организовавшим в 2004 году переработку каптируемого шахтного газа, содержащего метан, и получение из него электрической и тепловой энергии.

Предприятие относится к сфере влияния бывшего и. о. премьер-министра Украины, народного депутата Украины от Партии регионов Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО, который в 1979-1992 работал его директором, а теперь является его почётным президентом.