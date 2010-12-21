В налоговой говорят, то отдают НДС в 74 дня

В Украине на 1 декабря 2010 года к бюджетному возмещению заявлено 10,8 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственной налоговой службы Алексей ЛЮБЧЕНКО.

«На 1 января 2010 года сумма долга, сумма налога на добавленную стоимость, заявленная к бюджетному возмещению, составляла 21,8 млрд. грн., а на 1 декабря – 10,8 млрд. грн.», – отметил он. В октябре последняя заявка на возмещение НДС составляла 4,7 млрд. грн. «Они так же числятся в этих 10,8 млрд. грн.», – добавил он.

По словам А.ЛЮБЧЕНКО, на сегодня государство рассчитывается по НДС в течение 74 дней. То же самое предусмотрено в новом Налоговом кодексе. «Есть отличия исключительно для предпринимателей, которые подпадают под автоматическое возмещение НДС, для них такой срок будет составлять 23 дня», – сказал он.

«У нас всегда цифра на бюджетное возмещение будет в течение двух последних заявок», – добавил А.ЛЮБЧЕНКО.