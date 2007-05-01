Яценюк просит американских бизнесменов не беспокоиться

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверил американских бизнесменов, что внутренняя ситуация в Украине не повлияет на проведение стратегических реформ.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА, во время визита в США А.ЯЦЕНЮК выступил перед членами Украинско-американского бизнес-совета. А.ЯЦЕНЮК заверил представителей американского бизнеса в том, что внутриполитическая ситуация в Украине не повлияет на решение правительства о завершении стратегически необходимых для нашей страны реформ и дальнейшего укрепления национальной инвестиционной инфраструктуры.

В ходе выступления глава внешнеполитического ведомства отметил то, что одним из главных внешнеполитических приоритетов нашего государства является вступление Украины во Всемирную торговую организацию и проведение в этом контексте всех необходимых изменений в законодательстве и во всех секторах национальной экономики. А.ЯЦЕНЮК подчеркнул открытость позиции Украины в вопросах дальнейшего усиления двусторонних коммерческих отношений и отметил важность конструктивного сотрудничества с бизнесовыми и финансовыми кругами США, что является лучшим образцом глобального экономического развития.

Кроме того. А.ЯЦЕНЮК встретился с членами Комитета США-ЕС по вопросам Украины, в состав которого входят такие известные американские политические и государственные деятели, как Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, Брент СКРОУФОРТ, Стивен ПАЙФЕР, Януш БУГАЙСКИЙ и Кейт СМИТ.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы европейской и региональной безопасности, евроатлантического сотрудничества, а также пути сотрудничества между Украиной и США в рамках реализации европейских и евроатлантических целей нашего государства.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины А.ЯЦЕНЮК находится с двухдневным (30 апреля – 1 мая) рабочим визитом в США.