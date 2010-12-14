Антикоррупционный закон от Януковича Левочкин обещает до конца года

До конца года в Украине будет принято новое эффективное антикоррупционное законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Он отметил, что одной из составляющих преобразований в стране является реформа в сфере борьбы с коррупцией, в частности, принятие антикоррупционного законодательства.

«Здесь практически завершена работа над президентским законопроектом о борьбе с коррупцией. Он будет включать базовый закон и изменения к уже принятым антикоррупционным законам. Это будет один мощный блок, который даст ответы на вопрос, как страна будет бороться с коррупцией в ближайшие годы», - заявил глава Администрации Президента.

Он также выразил уверенность, что Верховная Рада еще в этом году примет предложенное Президентом антикоррупционное законодательство. «Мы такую договоренность сейчас ищем с фракциями и руководством парламента», - добавил С.ЛЕВОЧКИН.

Кроме того, он сообщил, что в рамках реализации реформ в течение ближайшего времени Президент направит в Верховную Раду проекты законов о государственной службе, центральных органах исполнительной власти, о режиме функционирования природных монополий, а также закона о регуляторах.