В Украине не хватает 46 тысяч врачей и 20 тысяч младших медицинских специалистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Профсоюза работников здравоохранения Виктория КОВАЛЬ, выступая 9 декабря на IV съезде профсоюза.

Председатель профсоюза отметила, что из-за низкой зарплаты и низкой социальной защиты в отрасли существует значительная кадровая проблема. “Ежегодно здравоохранение в Украине теряет более 6 тысяч врачей. Мы получили ситуацию, когда медики идут в другие секторы экономики, эмигрируют в соседние страны. Проблема и с привлечением молодежи, 40% работающего персонала – лица пенсионного возраста”, – заявила В.КОВАЛЬ.

По ее словам, еще более сложная ситуация с кадровым обеспечением наблюдается в сельской местности, где есть такие медицинские учреждения, “в которых ни одна должность не замещена врачом”. “Отсутствие жилья, надлежащей инфраструктуры, проблемы с реализацией прав и гарантий медиков и фармацевтов – это основные факторы кадрового кризиса на селе”, – считает В.КОВАЛЬ.

По ее мнению, решить эти проблемы смогло бы финансирование учреждений здравоохранения в сельской местности из районных бюджетов, как это предусмотрено новой редакцией Бюджетного кодекса Украины.