Самый низкий уровень смертности зафиксирован в Киеве

Уровень смертности в Украине по сравнению с 2009 годом не изменился и составил на 1 октября 15,3 умерших на тысячу населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, по данным департамента семейной и гендерной политики министерства, наивысший уровень смертности зафиксирован в Черниговской области (19,8 умерших), а самый низкий – в Киеве (10,4).

В регионах Украины в январе – сентябре этого года наблюдалась значительная дифференциация в показателях уровня рождаемости: от 8,8 рожденных на тысячу жителей в Сумской области до 15- в Ривненской.

Низкий уровень рождаемости зафиксирован также в Луганской, Черниговской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской областях (до 9,9), высокий – в Волынской и Закарпатской областях (свыше 12,8).

Средний показатель по Украине – 10,9 рожденных на 1000 жителей.