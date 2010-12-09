«Таможенник Тимошенко» встретит Новый год за решеткой
В материалах дела - 45 томов
|Экс-глава Гостаможслужбы Анатолий Макаренко во время судебного заседания
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Апелляционный суд Киева частично удовлетворил представление следствия, которое требовало не только продлить срок пребывания А.МАКАРЕНКО под стражей, но и ограничить для экс-председателя Гостаможслужбы и его защитников ознакомительный период с материалами дела.
Суд проигнорировал требования защиты А.МАКАРЕНКО освободить его из-под стражи на основании ухудшения состояния его здоровья и здоровья его матери, а также потому, что А.МАКАРЕНКО не имеет возможности влиять на ход следствия, поскольку досудебное расследование уже завершено.
Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".
А.МАКАРЕНКО с 18 октября начал знакомиться с материалами дела, которые составляют 45 томов.
По мнению следствия, обвиняемый и его защита умышленно затягивают процесс ознакомления с материалами дела.