«Таможенник Тимошенко» встретит Новый год за решеткой

Апелляционный суд Киева продлил экс-председателю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО на 6 месяцев и 18 дней со дня его ареста срок пребывания под стражей - до 10 января 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Апелляционный суд Киева частично удовлетворил представление следствия, которое требовало не только продлить срок пребывания А.МАКАРЕНКО под стражей, но и ограничить для экс-председателя Гостаможслужбы и его защитников ознакомительный период с материалами дела.

Суд проигнорировал требования защиты А.МАКАРЕНКО освободить его из-под стражи на основании ухудшения состояния его здоровья и здоровья его матери, а также потому, что А.МАКАРЕНКО не имеет возможности влиять на ход следствия, поскольку досудебное расследование уже завершено.

Как сообщал УНИАН, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже. Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная халатность".

А.МАКАРЕНКО с 18 октября начал знакомиться с материалами дела, которые составляют 45 томов.

По мнению следствия, обвиняемый и его защита умышленно затягивают процесс ознакомления с материалами дела.