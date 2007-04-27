Ющенко принял участие в вечере-реквиеме к 60-й годовщины акции «Висла»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в вечере-реквиеме по случаю 60-й годовщины акции «Висла».

Как сообщает пресс-служба главы государства, вечер-реквием состоялся во Львовском национальном оперном театре.

«Безусловно, для украинской нации сегодня день печали и день нашей боли. Сегодня Украина отмечает 60-ю годовщину событий, которые черной страницей вошли в жизнь всего украинства», – сказал В.ЮЩЕНКО, обращаясь со сцены к согражданам. Он напомнил, что 60 лет назад почти 150 тысяч украинцев были принудительно выселены и расселены по чужим землям из Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Подляшья.

«Виновник операции – коммунистический тоталитарный режим. Этот преступник должен быть наконец окончательно осужден Украиной, Польшей, миром», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что 5 апреля с.г. подписал Указ о мероприятиях к 60-й годовщине операции «Висла». Документ предусматривает создание списков депортированных в разные времена украинцев и сбор и публикацию документов и свидетельств очевидцев.

Кроме этого, шесть западноукраинских областей взяли под свою опеку восстановление 44 захоронений украинцев на территории Польши в соответствии с Межгосударственным протоколом о совместных действиях на 2005–2007 годы.

Завтра, 28 апреля, В.ЮЩЕНКО собирается подписать указ о награждении известных общественных деятелей Украины, Канады, Польши, других стран, которые больше всех принимали участие в увековечении украинской исторической памяти.

Президент отметил, что Украина и Польша «последовательно и толерантно будут продолжать процесс восстановления исторической правды и справедливости». При этом он отметил, что прошлое не должно сковывать обе нации. «Прощение – это черта великих народов. Глубокое, братское примирение – это единственный путь к новой жизни, которую творят украинский и польский народы», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей – одна из крупнейших исторических побед двух народов.

Президент также заверил украинскую диаспору в Польше, что Украина будет делать все возможное для удовлетворения ее национальных прав, создания новых центров украинской культуры, открытия украинских школ.

Он подтвердил твердую позицию украинской власти обеспечивать потребности польской общины в Украине, которая является «неотъемлемой и жизненно важной частью нашей большой семьи».

«Чувство взаимного уважения и чувство достоинства должны быть опорой нашего диалога. Именно так мы сумеем уберечься от ошибок прошлого и защитить наше совместное проживание от исторических стереотипов и предвзятости», – сказал Президент.

После официальной части глава государства посмотрел концертную программу.