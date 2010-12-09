Фестиваль украинской песни состоится близ Ростова-на-Дону

11 декабря под российским Ростовом-на-Дону состоится фестиваль украинской песни «Струны сердца».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в России сообщил вр.и.о. генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Игорь КОЧЕТОВ.

«11 декабря в городе Батайске в предместье Ростова-на-Дону состоится фестиваль украинской песни «Струны сердца», - сказал И.КОЧЕТОВ.

По его словам, в фестивале примут участие коллективы Ростовской области и Донецка.

И.КОЧЕТОВ заметил, что фестиваль проводится при поддержке и участии Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону украинской диаспоры и при содействии мэра Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также отметил, что 11 декабря в Ростов-на-Дону прибудет делегация мэрии Донецка, которая посетит городскую школу №7 им. Героя Украины Алексея Береста, где открыта воскресная украинская школа.

По его словам, в ходе встречи с преподавателями и учениками этой школы от мэрии Донецка будут вручены подарки.